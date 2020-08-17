İHA

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'a rahatsızlığı nedeniyle yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kontrol amacıyla hastanede karantinaya alınan Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Doğubayazıt halkı yapılan koronavirüs (Kovid-19) test sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

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