Türkiye’de doğum borçlanması ilk defa 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup 2014 senesinde çıkarılmış olan torba yasa ile de kapsamlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla bu kapsama göre sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum yaptıktan sonraki çalışamadıkları 2 sene için sigorta prim borçlarını toplu olarak ödeme hakkı kazanmaktadır.

Bunu yapmaya isteyenler doğum borçlanması hesaplaması yaparak ödemesi gereken tutarı öğrenir ve ödemesini yapar. Böylece sırf doğum yaptığı için emekliliğinde herhangi bir dezavantaj yaşamak zorunda kalmaz. Aynı zamanda anneler çocukları ile daha fazla vakit geçirme şansı yakalarlar. Biz de bu içeriğimizde doğum borçlanması kaç gün? Doğum borçlanması nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte doğum borçlanması ile ilgili tüm merak edilenler…

Doğum Borçlanması Kaç Gün?

Doğum borçlanması sonucunda toplam primlerini ödemek isteyen çalışan kadınlar doğum borçlanması kaç gün sorusunu mutlaka sorarlar. Devlet tarafından çocuk başına doğum borçlanması 2 sene yani 24 ay şeklinde belirlenmiştir. Bir kadın en çok üç çocuğu için doğum borçlanması hakkından yararlanabilir. Bu durumda altı senesin yani 2760 gününü ödemiş olduğu için emeklilik için geride kalmış olmaz. Eğer annenin bebeğinin vefat durumu olursa da doğum tarihinden başlayıp vefat tarihine dek borçlanma yapılabilir.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması hakkını kullanmak isteyen kadınlar doğum borçlanması nasıl yapılır? Diye merak etmektedir. Öncelikle bunun için SGK il müdürlüklerine veya merkeze başvuru yapmak gerekmektedir. Borçlanma talep dilekçesi direk Ankara SGK merkezine gönderilebilir. Posta yoluyla dilekçe gönderilebileceği gibi e-devlet aracılığıyla da başvurular yapılabilmektedir. Başvuru esnasında kadının çeşitli belgeleri ibraz etmesi beklenir. Doğum borçlanması tutarı başvurunun yapıldığı senedeki asgari ücret tutarına göre hesaplanmaktadır. Bu tutar her yıl değişmektedir. Dolayısıyla başvuru yapıldıktan sonra SGK tarafından bir hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama sonucu başvuru sahibi ile paylaşılır ve başvuru sahibi de ödemesini gerçekleştirir. Doğum borçlanması ödemeleri çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar arasında; PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar ve SGK’nın online kanalları bulunmaktadır. Kişi kendisi için en uygun yönteme karar verip borcunu 30 gün içinde ve tek seferde ödemelidir. Eğer ödeme bu şekilde yapılmazsa başvuru SGK tarafından iptal edilmektedir. Doğum borçlanmasında taksit yapılmamaktadır. Fakat pek çok kişi banka kredisi aracılığıyla taksitlendirmeyi tercih etmektedir.

SGK Doğum Borçlanması

SGK doğum borçlanması çalışan kadınlar için oldukça iyi bir fırsattır. Bu sayede kadın çocuğunu 2 yaşına getirme fırsatını elde etmektedir. Pek çok kadın bu 2 seneyi evde geçirdiği için emeklilik primlerinde düşmeler oluyordu. Ancak toplu olarak ödenen doğum borçlanması bunun önüne geçmektedir. Ancak SGK doğum borçlanmasına başvuru yapacak olan kadınların bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Bu kriterler şu şekildedir;

Kadının en azından 1 gün SGK’lı olarak çalışmış olması,

İşinden ayrılmasının ardından doğum yapmış olması,

Çocuğunun sağ doğması ve yaşamaya devam etmesi,

Doğum sonrasında 2 sene boyunca çalışmamış veya kısmi bile olsa primlerini ödememiş olmasıdır.

Doğum Borçlanması Kaç Çocuk İçin Geçerli?

Doğum borçlanması SGK tarafından çalışan kadınlara sağlanan güzel bir fırsattır. Bu sayede kadın doğum yaptıktan sonra tercihen 2 sene çalışmaz ve bu primlerini sonra toplu olarak ödeyebilir. Peki doğum borçlanması kaç çocuk için geçerli? Devlet 3 çocuğa kadar kadınlara doğum borçlanması hakkı vermektedir.