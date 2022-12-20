Okuldan uzaklaştırma ve okul ile ilişik kesme gibi disiplin cezaları almış olan öğrenciler hem eğitimlerinden kalanında hem de gelecekçe çalışma yaşamında pek çok zorlukla karşılaşabilir. Disiplin cezası kimsenin karşılaşmak istediği bir durum değildir. Böyle öğrencileri hem diğer okullar hem de iş yerleri çok fazla kabul etmek istemez. Bu yüzden de öğrencilerden "disiplin cezası almadığına dair belge" istenebilir. Öğrenciler bu belge ile disiplin cezası almadıklarını ispatlamaktadır. Biz de bu içeriğimizde disiplin cezası almadığına dair belge nereden alınır? Disiplin cezası almadığına dair belge dilekçesi örneği? İle ilgili tüm ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte disiplin cezası almadığına dair belge ile ilgili tüm merak edilenler…

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nereden Alınır?

Disiplin cezası almadığına dair belge nereden alınır? Sorusu bu belgeye ihtiyaç duyan kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Bu belgenin alınabileceği çeşitli yerler bulunur. Bunlardan en kolayı ise e-okul sistemidir. Ancak eğer bu belge okul yönetimi tarafından ıslak imzalı olarak isteniyorsa; okul müdürleri ya da müdür yardımcılarından da böyle bir belge talep edilebilir. Bununla beraber üniversitelerden de bu tarz belgeler verilmektedir. Bunun için ilgili fakültenin öğrenci işlerine başvurulabilir. Bu belgenin her zaman ve her yerde istenmesi mümkündür.

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge İçin Dilekçe Örneği

………ÜNİVERSİTESİ/OKULU REKTÖRLÜK/MÜDÜRLÜK MAKAMINA

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Üniversitenizin/Okulunuzun……………………………………………………......Fakülte/Enstitüsü /Yüksekokulu/MeslekYüksekokulu…………………………………………………bölümünün ………………………… öğrenci numaralı ………. Sınıf öğrencisiyim. …………………………………………. için disiplin cezası almadığıma dair bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim. ……/……/20….

Adres : ………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Tel : …………………………….

E-Posta : …………………………….

Disiplin cezası almadığına dair belge için dilekçe örneği soranlar yukarıdakine benzer bir dilekçe ile ilgili kurumlara başvuru yapabilirler.

Transkriptte Disiplin Cezası Yazar mı?

Transkriptte disiplin cezası yazar mı? sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Bazı üniversitelerde not olarak “disiplin cezası almamıştır” ibaresi yer alabilir.

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge E-devlet ‘ten Alınır mı?

Disiplin cezası almadığına dair belge e-devletten alınır mı? diye soranlara bu belgenin e-devlet ya da e-okuldan alınabileceğini söyleyebiliriz.