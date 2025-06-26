Dünyada doğum izni annede 24,7, babada 2,2 hafta

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2000 yılında imzalanan Annelik Koruma Sözleşmesi’nin 25. yılı dolayısıyla Ücretli Ebeveyn İzinlerinde Cinsiyet Farkını Kapatma başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre, dünyada annelerin ücretli doğum izni ortalama 24,7 hafta olurken, babaların ücretli doğum izni sadece 2,2 haftada kalıyor. Anne ve babaların ücretli doğum izinleri arasındaki fark 5 ayı aşıyor.

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ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Sukti Dasgupta, aradaki bu uçurumun evde ve iş piyasasında cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiğine dikkat çekerek, kamu tarafından finanse edilen ve sosyal koruma sistemleri tarafından desteklen her iki ebeveyn için de eşit, devredilemez izin haklarının, gerçek bir değişim için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Raporda, çocuğun bakım sorumluluklarında ve işgücü piyasasında gerçek eşitliği sağlamak için babalara da yeterli, devredilemez ücretli ebeveyn izni verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu olmadan, yerleşik cinsiyet rollerinin aynen devam edeceği, bakım sorumluluklarının orantısız şekilde kadınların üzerinde kalmayı sürdüreceği dile getirildi.

121 ÜLKEDE BABALIK İZNİ VAR Rapora göre 121 ülke babalık izni hakkını tanırken, sadece 105 ülke “ücretli” babalık izni sağlıyor. Bu ülkelerden 37’si son on yılda babalık iznini başlattı veya süreyi uzattı. Raporda, ücretli doğum izninde cinsiyet farkının azaltılabilmesi için iş güvencesi içerecek şekilde ücretli babalık izni verilmesi, iznin iyi ücretli olması, devlet tarafından finanse edilmesi önerildi. TÜRKİYE’DE ANNELERİN DOĞUM İZNİ 16 HAFTA Türkiye’de annelere doğum öncesi ve sonrası 8’er haftadan toplam 16 hafta ücretli doğum izni veriliyor. Babalar için ücretli doğum izni yok. Sadece doğum yapan çocuklar için işçilerde 5 gün, memurlarda on gün mazeret izni kullandırılıyor. REKLAM Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni veriliyor. Kadın memurlar da analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda ise günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.

İşçi kadınlar doğumdan sonra 6 aya kadar, memur kadınlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabiliyorlar. TÜRKİYE’DE DOĞUM İZNİ ARTIRILACAK Nisan ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında, doğum izninin artırılması için çalışma başlatıldı. Doğum izninin 8 hafta artırılarak 24 haftaya çıkartılması bekleniyor. İşçi ve memurların babalık izin sürelerinin de eşitlenmesi öngörülüyor. İşçilerde babalık izninin memurlarda olduğu gibi on güne çıkartılması bekleniyor. BRÜT ÜCRETİN 3’TE 2’Sİ ÖDENİYOR Doğum izni sırasında kadın işçilere Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının 3’te 2’si oranında iş göremezlik ödeneği veriliyor. Ödeneğe baz alınan prime esas kazançta son 12 aydaki kazançların ortalaması dikkate alınıyor. Doğum izninde verilen günlük ödenek günlük brüt asgari ücretin 3’te 2’sinden az olamıyor. Asgari ücretle çalışan anneler doğum izninde, son brüt ücretlerinin yüzde 67’si oranında ücret alıyorlar.