Doktor çift aynı serviste hastalara şifa dağıtıyor

Evren (44) ve Ufuk Yeşildağer (41) çifti, 2009da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalındaki uzmanlık eğitimleri sırasında tanıştı.

Bir yıl sonra evlenen çift, bir süre farklı hastanelerde çalıştıktan sonra 12 yıldır Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki kadın hastalıkları ve doğum servisinde görev yapıyor.

Evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelen çift, hem ev hem de iş hayatında birbirlerine destek oluyor.

Op. Dr. Evren Yeşildağer, eşiyle aynı serviste çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Hastalarının kendisini bulamayınca eşine ulaştığını anlatan Yeşildağer, şöyle konuştu: "Eşimle hem iş yerinde hem de evde sürekli birbirimize destek oluyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda gece gündüz demeden birlikte koşturuyoruz. Dayanışma içinde hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Tek kişi görünsek de aslında hastalarımız için hep iki kişi olarak çalışıyoruz. Bilimsel ve pratik anlamda da birbirimize danıştığımız konular da oluyor. Yeni öğrendiğimiz uygulamalarda ve bazı nadir ameliyatlarda sürekli birbirimizin yardımına koşarız."

Ufuk Yeşildağer de mesleki anlamda ne kadar deneyimli ve tecrübeli olsalar da önemli veya ilginç vakalarda eşiyle birbirlerine danışıp, yönlendirme yaptıklarını dile getirdi.

Mesleki anlamda doktorlar ve hastalar arasında iyi anıldıklarını aktaran Yeşildağer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kötü anlamda bir yorum bugüne kadar duymadık. Uzun zamandır Afyonkarahisar'da olunca hastalarımız bize alıştı. Bugüne kadar eşimle Afyonkarahisardaki kadın hastalarımızı birlikte muayene etmişliğimiz de vardır. Eşimle tüp bebek sertifikamızı da aldık. Bu mesleki tecrübemizi, ilerleyen süreçte hastane bünyesinde oluşturulacak tüp bebek merkezine de taşımayı hedefliyoruz."

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran ise doktor Yeşildağer çiftiyle aynı kurumda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, çiftle ilgili muayene ettikleri hastalar ve mesai arkadaşları doktorlardan güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.