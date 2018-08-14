Geçtiğimiz Pazar günü 7 liranın üzerini görerek rekor kıran Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelen güven arttırıcı açıklamalar sonrası düşüşe geçti. Öte yandan, Merkez Bakası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonucu bugün yani 14 Ağustos Salı günü Dolar - TL kuru gün içerisinde 6.30'un altını test etti.

Peki; Dolar ne kadar oldu? Dolar - TL kuru ne kadar? Euro - Dolar kaç TL? İşte 14 Ağustos canlı Dolar - TL kuru...

DOLAR NE KADAR?

Dün gün içerisinde 7 lira ve üzerini sık sık test eden dolar kuru, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonrası günün ilk saatleriyle birlikte düşüş yönlü harekete geçti. Gün içerisinde en yüksek 6,96 TL seviyesini gören Dolar, en düşük 6,29 TL seviyesine kadar geriledi. İşte anlık Dolar - TL kuru...

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EURO NE KADAR?

Tıpkı Dolar gibi Euro da bugün düşüş trendine geçti. Dün 7.90 sınırında kapanan Euro - TL kuru, bugün gün içerisinde 7,13 TL seviyesine kadar geriledi. İşte 14 Ağustos anlık Euro - TL kuru...

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DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞ, ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Dolar kurundaki aşağı yönlü seyir altın fiyatlarına da yansıdı. Uzun süredir yükseliş yönünde seyir gösteren altın fiyatları tıplı Dolar - TL kuru gibi düşüşe geçti. 250 liranın üzerini gören gram altın fiyatları 244 liranın altına indi.

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