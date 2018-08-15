Altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları inişe geçti! 15 Ağustos Çarşamba 2018

Altın fiyatları bugün 15 Ağustos 2018 Çarşamba gününe nasıl başlayacak merak konusu. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamlamıştı. Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...