Altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları inişe geçti! 15 Ağustos Çarşamba 2018
15.08.2018 - 07:43 | Güncelleme:
Altın fiyatları bugün 15 Ağustos 2018 Çarşamba gününe nasıl başlayacak merak konusu. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamlamıştı. Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
1
1|12
Altın fiyatları bugün 15 Ağustos 2018 Çarşamba gününe nasıl başlayacak merak konusu. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamlamıştı. Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
2
2|12
GRAM ALTIN
242,55
243,63
3
3|12
ALTIN/ONS ($)
1.187,35
1.187,59
4
4|12
ÇEYREK ALTIN
388,08
398,33
5
5|12
CUMHURİYET ALTINI
1.600,00
1.623,00
6
6|12
YARIM ALTIN
773,73
796,67
7
7|12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
221,20
222,19
8
8|12
İKİBUÇUK ALTIN
3.880,78
3.956,53
9
9|12
ATA ALTIN
1.600,82
1.646,93
10
10|12
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altının ons fiyatının Mart 2017'den bu yana ilk kez 1.200 dolar seviyesinin altına gerilediğini belirterek, "Ticaret savaşlarının etkisinde kalan altının ons fiyatının dip seviyelerini test ettiğini düşünüyoruz.
11
11|12
Altının ons fiyatında 1.197 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.187 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Toparlanma için ise 1.217 doların yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
12
12|12
Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan etkilenerek geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın destek, 272 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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