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Dolar, Trump ve Mnuchin'in Brunson açıklamalarıyla dünkü kayıplarını geri aldı

Dolar kurundaki düşüş ve TL'nin kazancı Bakan Albayrak, BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar'dan gelen 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla 4 gündür sürüyor. TL, 4 günde dolar karşısında yüzde 9 değer kazandı. Dolar, 7 TL'lerden 5.70 TL altına kadar kadar indi. Ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün akşam saatlerinde Brunson serbest bırakılmazsa yeni yaptırım sinyali vermesi, Trump'ın gece geç saatlerde Twitter'dan tehditkâr açıklamasıyla kur 5.95'e kadar yükselse de kalıcı olamadı. 17 ağustos sabahı dolar 5.85 TL, euro ise 6.70 TL seviyesinde. Gözler, bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermesi beklenen Brunson kararında

17.08.2018 - 09:00 | Güncelleme:

Dolar fiyatında düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. BDDK, TCMB, SPK ve bankaların piyasaya yönelik aksiyon ve demeçlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla iyimserlik bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.

TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.

Uzmanlar bu düşüşte Katar başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu

Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL'de iyimserlik de kuvvetlendi. Kur açıklamaların ardından dün günün en düşük seviyesi olan 5.70'in altını test ettikten sonra tepki alımlarıyla 5.75 civarına yükseldi.

 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Pastör Brunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermesiyle kur yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL paritesi açıklamanın ardından bir ara 5,90 TL seviyesini aşsa da yeniden 5.90'ın altına indi ancak gece geç saatlerde  Donald Trump kabine toplantısı sırasında, "Onların iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi.

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi.  

5.80 seviyesindeki kur açıklamalar sonrası sığ piyasa yeniden 5.85 TL üzerine yükseldi. 

17 ağustos sabah saat 09:00'da dolar kuru 5.80 - 5.85 bandında dalgalanıyor ve dünkü kazançlarını geri verdi. Euro ise 6.65 - 6.70 bandında

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun bildirdiğine göre Brunson ve avukatlarının itirazını reddeden İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından bugün mahkemenin kararı bekleniyor.

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