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Trump’tan gece yarısı tweetle ikinci tehdit

ABD Başkanı Donald Trump gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ev hapsine alınan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin, "Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı

17.08.2018 - 04:59 | Güncelleme:

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington yönetiminden tehdit dolu mesaj ve tweetler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye’ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump şu tweet’i attı: “Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.”

SIRAYLA TEHDİT EDİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylemişti. Benzer bir tehdit de, Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten de gelmişti. Dün de son olarak yine benzer bir tehditi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” şeklinde yenilemişti.

VERGİYLE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump bu konuda son tweet’ini geçen hafta cuma günü atmış dünya kamuoyundan da yoğun eleştiriler almıştı. Trump, 7 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı sırasında şu tweet ile tepki toplamıştı: “Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

 

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