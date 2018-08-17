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Son dakika... Rahip Brunson davasında yeni gelişme!

Son dakika... ABD'li Rahip Andrew Brunson'un avukatı tarafından yapılan itiraz üçüncü kez reddedildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

17.08.2018 - 15:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'li Rahip Andrew Brunson'un avukatı tarafından yapılan itiraz İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üçüncü kez reddedildi. 

İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. 

'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, üst mahkemeye başvurmuş, Avukat Halavurt, Brunson hakkındaki ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmişti. 

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.

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