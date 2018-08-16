Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti. Piyasalar, Bakan Albayrak ile yabancı yatırımcılar arasındaki zirveden çıkacak sonuçları merakla bekliyor.

Türkiye saati ile 16'da, New York saati ile sabah 9'da başlayan zirvede Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları Bloomberg HT'nin bildirdiğine göre şöyle:

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Oynaklık temel ekonomik göstergeler kaynaklı değil.

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak.

İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz.

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Enflasyonla mücadelede para politikası tek başına yeterli değil.Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. IMF ile işbirliği planımız yok. Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyalog geliştireceğiz. Sürdürülebilir büyüme için ekonomi yeniden dengelenmeli. Ekonomide ılımlı bir büyüme oranı bekliyoruz.

Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz.

Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var. Doğrudan yatırımlar da var.

Bakan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşen ve 16'da başlayan yatırımcı zirvesi saat 16:45'te sona erdi.

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