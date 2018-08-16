Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Albayrak ve Scholz görüşmesinde, ABD'nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.





Albayrak, son dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye verdiği desteğin Türkiye AB ilişkilerinde pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini söyledi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir. Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de AB için büyük önem taşıdığını belirtmiştir" denildi.



Albayrak, Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan "haksız tutum ve uygulamalar" sonrası Almanya'dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Açıklama şöyle devam etti:

"Başta Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir. Albayrak, bu süreçte Türkiye'ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir."



İki bakanın, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varıldığına da dikkat çekerken bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

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