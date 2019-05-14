Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dolar gelişen ülke paralarına karşı yükselişte

Cuma akşamı 6 liranın altına gerileyen dolar dün cari açık verisi ve ABD-Çin gerilimiyle 6.12 liraya kadar yükselmişti. Dolar/TL bu sabah itibarıyla 6.09'dan işlem görüyor.

dolar

Cuma gününü 5.98'den kapatan dolar/TL dün, Çin ile ABD arasında artan gerilim ve açıklanan cari açık verisinin etkisiyle 6.12'ye kadar yükselmişti. Piyasa kapanış saatinde 6.10 lira civarında olan dolarda akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada önemli bir değişim yaşanmadı. Dolar bu sabah itibarıyla serbest piyasada 6.09 liradan işlem görüyor. 

ABD'nin cuma günü Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife getirmesine dün cevap geldi. Çin, Trump yönetiminin aldığı bu karara karşılık 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirdiğini açıkladı. Bu haberin üzerine dünya genelinde borsalarda yüzde 1'i aşan kayıplar yaşandı. MSCI Dünya endeksi de yüzde 2 geriledi. Analistler sadece bir günde küresel piyasalardan 1 trilyon doların çekildiğini ifade etti. 

SANAYİ ÜRETİMİ TAKİP EDİLECEK

Piyasalardan bu para çekilirken, dolar endeksinde yüzde 0.1'lik artış yaşandı. Bu yüksek bir artış olmasa da artan risk algısı Türkiye dahil gelişen piyasa varlıklarından çekilmeye neden oldu. Türk Lirası'nın yanında Güney Afrika Randı ve Rus Rublesi'nde de önemli kayıplar yaşandı. Bugün ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda piyasalar ABD ve Çin'den gelecek haberlere kulak kesilecek. Yurt içinde ise saat 10.00'da açıklanacak büyümenin öncü verisi olarak kabul edilen Sanayi Üretim Endeksi takip edilecek. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda son durum! Dolar haftaya hareketli başladı! 13 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar haftaya hareketli başladı
Dolar 6 TL'nin altına nasıl indi?
DÖVİZDoları 6 TL'nin altına ne düşürdü?
Dolar son dakika!Dolarda son durum! Dolarda sahur etkisi! 10 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolarda sahur etkisi
Dolar son dakika!Dolarda son durum! Dolarda hareketlilik! 9 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar kurunda hareketlilik
Nisan'da aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu
DÖVİZNisan'da en fazla dolar kazandırdı
Dolar son dakika!Dolarda son durum! 8 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar kurunda son durum
Dolar son dakika!Dolarda YSK'nın İstanbul kararı sonrası son durum!1 Euro kaç TL?7 Mayıs döviz kuru
DÖVİZDolar YSK'nın yeniden seçim kararı sonrası hareketli
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
DÖVİZKüresel piyasalar negatif seyrediyor
İki devin 2 trilyon dolarlık büyük kavgası
DÖVİZİki devin 2 trilyon dolarlık büyük kavgası
YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı doları hareketlendirdi
DÖVİZYenileme kararı doları hareketlendirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X