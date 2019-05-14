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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Son dakika: Mart ayı sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi mart ayında beklentilerden iyi geldi. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı. Beklenti yüzde 4.4 düşüş olacağı yönündeydi. Aylık artış da yüzde 2.1 ile 0.9'luk artış beklentisini aştı

son dakika

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 4,8 AZALDI

2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,7 arttı.

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