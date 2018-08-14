Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?
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Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? Döviz kuru, dolar kuru kaç TL? (Son dakika)

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? soruları merak ediliyor. ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte güncel ve anlık döviz kurları...

14.08.2018 - 07:50 | Güncelleme:

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anlık döviz kurlarını sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. Bir önceki hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla tarihi rekor seviyelere yükselmişti.

DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATI 13 AĞUSTOS 2018

Dolar en düşük 6,8572 ve en yüksek 6,9657 lirayı gördükten sonra 6.70-6.90 lira aralığında,

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Euro en düşük 7,8120 ve en yüksek 7,9433 lirayı gördükten sonra 7.80 - 7.90 lira aralığında,

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Sterlin en düşük 8,7617 lira ve en yüksek 8,8864 lirayı gördükten sonra 8.70 - 8.90 lira aralığında işlem görüyor.

GÜNCEL STERLİN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin 10 yıllık döviz gideri

Döviz kurundaki hareketlilik sürerken son Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre; son 10 yıl içerisinde petrol ve gaza 440 milyar, kazan, makine, mekanik cihaz ve aletlere 255 milyar, elektrikli makine ve cihazlara 170 milyar, demir ve çeliğe 169 milyar, motorlu kara taşıtlarına 153 milyar, plastiğe 119 milyar dolar döviz ödendiği ortaya çıktı.


TÜİK verilerine göre, Haziran 2008-Haziran 2018 arasında 10 yıl içerisinde, Türkiye´nin 2 trilyon 156,4 milyar dolarlık ithalatının yüzde 82,9´unu, en fazla ithalata konu olan 20 fasıldaki ürünler oluştururken, kalan 89 faslın ithalattaki payı yüzde 17,1'de kaldı.


Bu süre içinde en fazla ithalat; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlarda gerçekleşti.

Petrol ve petrol ürünleri ve doğalgazdan oluşan 27 nolu fasılda ithalat 440,2 milyar dolar oldu. Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçalarından oluşan 84 nolu fasılda ise ithalat, 254,5 milyar doları buldu.

Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarında ithalat 170,4 milyar dolar olarak istatistiklerde yerini aldı. Demir çelik ithalatı, 168,9 milyar dolara, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarı 153,5 milyar dolar, plastik ve mamulleri 118,6 milyar dolar oldu.

Büyük bölümünü kadınların mücevher olarak kullandığı kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralarda 85,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti.

10 yıllık süre içinde; 49,3 milyar dolarlık organik kimyasal ürünler, 43,2 milyar dolarlık eczacılık ürünleri, 42,4 milyar dolarlık optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı, 32,9 milyar dolarlık bakır ve bakırdan eşya, 30 milyar dolarlık alüminyum ve alüminyumdan eşya ithal edildi. Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçası için 29,4 milyar, kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya için 28,2 milyar, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat için 27,6 milyar, kauçuk ve kauçuktan eşya için 26,9 milyar, demir ve çelikten eşya için 25 milyar, sentetik ve suni devamsız lifler için 20,6 milyar, biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler ve benzeri muhtelif kimyasal madde için 20,3 milyar, sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli madde ithalatı için ise 20,1 milyar dolar döviz gideri oldu.

En çok ithalatı yapılan 20 fasıl için, 10 yıllık dönemde 1 trilyon 787,5 milyar dolar döviz ödemesi yapıldı. Kalan 79 için yapılan döviz ödemesi de 368,9 milyar dolarda kaldı.

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumların toplam ithalat içindeki payı yüzde 20,41, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçalarından oluşan 84 nolu fasıl payı yüzde 11,80 oldu.

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