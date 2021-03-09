Kur telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? 0:00 / 0:00

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Kasım 2020’de 8.5 TL seviyesinde olan ve geçen ay 7 TL’nin altına kadar inen döviz kurunda yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’deki elektronik ürünlerde beklenenin aksine fiyat düşüşü görülmedi.

Basılı ve online fiyat verilerini araştırıp raporlayan BrandZone’nun Kurucu Ortağı Cem Köz, “Panelimizde yer alan E-Ticaret Pazar yerleri verilerine göre; 2020 Kasım ve 2021 Şubat ayı fiyat değişimlerine baktığımızda teknoloji ürünleri kategorisinde sadece TV fiyatlarında yüzde 2’lik bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Ortalama olarak akıllı telefonlarda yüzde 0.2’lik, küçük ev aletlerinde yüzde 1’lik ve beyaz eşya kategorisinde ise yüzde 7.2’lik fiyat artışı olduğu anlaşılıyor” dedi.

GİRİŞ SEVİYESİNDEKİ AKILLI TELEFONLARDA FİYATLAR GERİLEDİ

BrandZone verilerine göre; akıllı telefon kategorisinde düşük fiyatlı ürünlerde fiyatlar inerken, daha yüksek ürünlerde ise artışlar dikkati çekti. En çok fiyat düşüşü 1500 TL - 3 bin TL fiyat bandındaki telefonlarda yaşandı.

Geçen yılın kasım ayında 10 bin TL üstündeki telefonların fiyat ortalaması 11 bin 929 TL iken bu yılın şubat ayında ise yüzde 2.6 zamlanarak 12 bin 240 TL oldu. 8 bin TL - 10 bin TL fiyat bandındaki telefonlar ise kasım ayında ortalama 8 bin 318 TL iken şubat ayındaki ortalaması yüzde 1.1’lik zamla 8 bin 413 TL’ye çıktı. 7 bin TL - 8 bin TL bandındaki telefonların fiyat ortalaması ise yüzde 0.4’lük zam ile 7 bin 455 TL’den 7 bin 488 TL’ye yükseldi.

Verilere göre 7 bin TL altındaki telefonların fiyat ortalamasında ise düşüş gözlendi. Geçen yılın kasım ayı ortalamasına göre bu yıl şubat ayında 6 bin TL - 7 bin TL fiyat bandındaki telefonlar yüzde 1’lik düşüşle 6 bin 587 TL’den 6 bin 520 TL’ye düştü. 5 bin TL - 6 bin TL fiyat bandında gözlenen yüzde 1.1 düşüş ile geçen sene kasım ayında ortalama 5 bin 204 TL olan telefon fiyatları 5 bin 146 TL’ye indi.

Yine 4 bin TL - 5 bin TL bandındaki akıllı telefonlar ise yüzde 0.3’lük düşüşle 4 bin 632 TL’den 4 bin 617 TL’ye indi. 3 bin TL - 4 bin TL bandındaki ürünlerde yüzde 2.7’lik bir düşüş gerçekleşerek ortalama tutar 3 bin 464 TL’den 3 bin 370 TL’ye indi. En çok fiyat düşüşü 1500 TL - 3 bin TL fiyat bandındaki telefonlarda yaşandı. Böylece kasım ayında fiyat ortalaması 2 bin 584 TL olan cep telefonu fiyatları yüzde 4.8’lik düşüşle 2 bin 460 TL oldu.

EN ÇOK ZAMLANAN KATEGORİ ‘BEYAZ EŞYA’

Teknoloji ürünleri kategorisi içerisinde yüzde 7.2’lik zam oranıyla en çok fiyat artışları yaşanan kategori; beyaz eşya oldu. Bu kategoride geçen senenin kasım ayına göre ortalama satış fiyatı 1133 TL olan su sebili bu yıl şubat ayında yüzde 20.9 zam oranıyla 1370 TL’ye çıkarak zam şampiyonu oldu.

863 TL’den 973 TL’ye çıkan ocak ise yüzde 12.7 zam oranı artışı ile ikinci sıradaki yerini aldı. Yine geçen senenin kasım ayına göre fiyat ortalaması 4 bin 116 TL olan klimanın fiyatı, yüzde 12.1’lik zam oranıyla şubat ayında 4 bin 614 TL’ye yükseldi. 1093 TL ortalama satış fiyatı olan termosifonun fiyatı, yüzde 10.2’lik zam oranıyla 1205 TL oldu. Ankastre fırın seti ise 2 bin 564 TL ortalama satış fiyatına sahipken yüzde 9.4’lük zam oranıyla 2 bin 804 TL olurken; onu yüzde 8.6’lık zam oranıyla fiyatı 1210 TL’den 1314 TL’ye çıkan radyatör takip etti.

ÜST SEGMENT TV’LERDE FİYATLAR DÜŞTÜ

BrandZone’un televizyon boyutlarındaki fiyat değişimlerini ele aldığı araştırması sonucunda en çok fiyat düşüşü sırasıyla 77, 86 ve 65 inç ekranlarda görüldü. Böylelikle geçen yılın kasım ayında ortalama 12 bin 280 TL’den satılan 65 inç televizyonlar yüzde 4.1 düşüşle bu yılın şubat ayında ortalama 11 bin 777 TL oldu.

Yine geçen yılın kasım ayında ortalama 21 bin 787 TL’den satılan 86 inç televizyon fiyatları yüzde 4.5 düşüş yaşayarak 20 bin 797 oldu. 77 inç TV’lerin fiyatı ise ortalama 41 bin 476 TL’den yüzde 21.2’lik düşüşle 32 bin 699 TL’ye geriledi.

KÜÇÜK EV ALETLERİ DE ZAMLANDI

Araştırmaya göre; küçük ev aletlerinde de fiyat artışları yaşandı. Geçen senenin kasım ayına göre ortalama satış fiyatı 217 TL’den 242 TL’ye çıkarak en çok zam alan ürün yüzde 11.6 artışla saç kurutma makinesi oldu. Ortalama fiyatı 617 TL’den satışa sunulan katı meyve sıkacağının fiyatı yüzde 8.3’lük zam oranıyla 668 TL oldu.

Yine geçen senenin kasım ayında ortalama fiyatı 1370 TL olan kahve makinesinin fiyatı ise yüzde 7.9’luk zam oranıyla bu yılın şubat ayında 1478 TL’ye çıktı.

Yüzde 7.1’lik zam oranıyla fiyatı 1164 TL’den 1246 TL’ye çıkan fritözü ise yüzde 6’lık bir zam oranı artışı yaşayan saç şekillendirici takip etti. Geçen senenin kasım ayında 1638 TL ortalama fiyatı olan saç şekillendirici bu yılın şubat ayında 1735 TL oldu.