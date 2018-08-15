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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolarda sert düşüş. Dolar kurunda son durum ne? 15 Ağustos dolar ve euro kuru

Dolar düşüyor, kurda sert iniş

Dolar kuru, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın akşam saatlerinde gelen açıklamaları sonrası sınırlı düşüşünü hızlandırdı. 6.80 bandından 6.50 TL altına gerilemiş olan dolar / TL, gece piyasalarında 6.3 TL'ye dek çekildi. Piyasalar, ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Rahip Brunson olayını izlemeye devam ederken, yatırımcının gözü Bakan Albayrak'ın yarın Citi, Deutsche Bank ve HSBC yönetiminde bine yakın dış yatırımcıyla yapacağı telekonferans görüşmesinde. Sabah işlemlerinde dolar 6.30 TL seviyelerinde, euro ise 7.15'ten el değiştiriyor

15.08.2018 - 08:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar kuru, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi ve aksiyon planı üzerine açıklamalarının ardından düşüş trendine devam etti.

Serbest piyasaların tüm araçlarının kullanılacağı vurgusu yapan ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan Bakan Albayrak, "TL'nin güçleneceğini göreceksiniz." demişti.

Dolar / TL, daha önceki önlemlerin de etkisiyle gün içerisinde 6.80'li seviyelerden kademe kademe 6.50'lere düşerken Bakan Albayrak'ın açıklamaları ve yarın 1000 kadar yabancı yatırımcıyla yapacağı telekonferans öncesi sığ piyasalarda 6.30 TL'ye geriledi.

Türk Lirası'ndaki değer kazancı gün içerisinde yüzde 10 seviyesine yaklaşırken, sabah saatlerine ABD ürünlerine ek vergi düzenlemesinin ardından illikit piyasalarda kurda hafif yukarı yönlü hareket yaşanarak 6.50 üzerini görse de kısa süren satışların ardından TL toparlanmasını sürdürdü.

15 Ağustos sabahı dolar 6.30 TL civarından, euro ise 7.15 TL'den el değiştiriyor

Piyasalar, ABD ve Türkiye arasında dün tutukluluğuna itiraz için başvuru yapılan Rahip Brunson olayını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini izlemeye devam ediyor. Veri akışında ise işsizlik rakamları, bütçe dengesi ve ABD sanayi üretimi dikkat çekiyor.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 4 dakika önce
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