ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de, "ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar" başlıklı karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirildi. Kararda, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannemesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişilik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır" denildi.

ERDOĞAN: BOYKOT UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda yaptığı açıklamada, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi evsahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı'da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı'dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin."

İŞTE EK VERGİ UYGULANACAK ÜRÜNLER

İşte ek mali yükümlülük uygulanacak ürünlerden bazıları:

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