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Dolar karşısında bu yıl en çok TL eridi

Gece saatlerinde 10.44 lirayı aşarak rekor kıran dolar güne 10.42 liradan başladı. Dolar son haftalarda neredeyse her gün yeni bir zirve görürken TL karşısında 2021 genelinde yüzde 39 yükseldi. Böylece TL dünyada ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi oldu

Dolar karşısında bu yıl en çok TL eridi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolardaki yükseliş devam ediyor.

Dün akşam 10.44'ü aşarak rekor kıran dolar/TL yeni güne de zirveye yakın bir şekilde 10.42'den başladı.

Dün doların küresel olarak güçlenmesi de TL'deki erimeye katkıda bulundu. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi yüzde 0.45 yükseliş yaşadı.

Dolar 2021 genelinde özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenme eğilimini sürdürdü. Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan yıl boyunca salgının yarattığı ekonomik sorunlar etkili oldu. Lojistik ağlarda yaşanan bozulma ve küresel olarak artan enflasyon başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını gündeme almasına yol açtı.

Bu ortada Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine giderek farklı bir yol izlemesi TL'nin ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi olmasına yol açtı.

Dolar 2021'de en çok TL karşısında değerlendi
Para Birimi Değişim (%)
Türk Lirası 39.3
Arjantin Pesosu 19.2
Şili Pesosu 14.4
Japon Yeni 11.3
Polonya Zlotisi 10.5
Macar Forinti 9.1
G. Kore Wonu 8.9
Pakistan Rupisi 8.6
İsveç Kronu 8.3
Danimarka Kronu 8.1

Merkez, eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirirken dolar/TL de her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi.

TL'den sonra dolar karşısında en çok eriyen para birimi yüzde 19.2 ile Arjantin Pesosu oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

HIZLI YÜKSELİŞ AĞUSTOS SONUNDA BAŞLADI

Eylül ayındaki faiz indirimi öncesinde dolar/TL 8.65 seviyesindeydi. Ancak hızlı yükseliş ilk indirim sinyalinin geldiği ağustos sonunda başladı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında faizlerin yüksek olduğunu belirterek indirim beklentisini dile getirdi. Ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu alışılmışın dışında bir şekilde manşet enflasyon yerine daha düşük seviyede olan çekirdek enflasyonu vurgulamaya başladı. Ağustos sonunda dolar/TL 8.29 seviyesindeydi.

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