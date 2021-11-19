HABERTURK.COM

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10.45 liradan 11.30 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Dolar yeni güne de 11.12 liradan başladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilere paralel bir karar olsa da gelecek ay için de verdiği indirim sinyali yükselişte etkili oluyor.

'EKONOMİK TEMELLERE OTURTMAK ÇOK ZOR'

JPMorgan karar sonra bir değerlendirme yayımladı."Merkez Bankası'nın bir kez daha enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin arkasında arz taraflı "geçici" faktörlerin olduğunu savunarak, politika faizini 100 baz indirerek yüzde 15'e çekti" ifadelerini kullanan JPMorgan, "Bu bizim beklentilerimize ve piyasanın ortak görüşüne paralel bir adım oldu. Fiyat baskısının yüksek, yıllık enflasyonun artışta, iç talebin güçlü ve politika kredibilitesinin kötü olduğu ortamda ciddi parasal gevşeme görmek ilginç oldu. TCMB'nin bu kararının talep öncülüğündeki fiyat baskılarının zayıf bir lira yolu yolu yeni maliyet temelli baskılara yol açmasından ve daha güçlü enflasyon bekleyişleri yolu ile güçlü bir enflasyon ataleti oluşturmasından endişe ediyoruz" dedi.

Kısa vadede son politika adımlarını ekonomik temellere oturtmanın çok zor olduğunu ifade eden JPMorgan, para politikası görünümü konusunda tahminler yapmanın da daha zor hale geldiğini vurguladı.