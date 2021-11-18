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Ekonomistler indirim kararını eleştirdi

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi ekonomistler tarafından olumlu karşılanmadı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak kararın açıklanmasının ardından "Cumhurbaşkanı yer çekimine inanmadığı için Merkez Bankası hepimizi uçurumdan itiyor" dedi. Ekonomist Murat Sagman ise "Merkez Bankası yükselen enflasyon, artan hayat pahalılığı ve değer kaybeden Türk lirası karşısında iktisadi bir karar almayarak politika faizi 100 baz puan daha indirdi" değerlendirmesinde bulundu

Ekonomistler indirim kararını eleştirdi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Ekonomistler ve uzmanlar kararı sıcağı sıcağına değerlendirdi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak kararın açıklanmasının ardından "Cumhurbaşkanı yer çekimine inanmadığı için Merkez Bankası hepimizi uçurumdan itiyor" değerlendirmesinde bulundu. Gürkaynak konuyla ilgili ikinci mesajında ise "Bu ülkenin milyonlarca insanının göz göre göre sefalete itildiğine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise kısa ve öz bir biçimde "Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek % 16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

'YÜZDE 5'E YOLCULUK KARARLILIKLA SÜRÜYOR'

TCMB Eski Başkan Yardımcısı Fatih Özatay ise alaycı bir şekilde "Müjde: TCMB 100 baz puan indirdi ve şöyle dedi: "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda ... yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." Hadi, iyiyiz yine. Yüzde 5'e yolculuk kararlılıkla sürüyor." dedi.

'İKTİSADİ BİR KARAR ALMAYARAK....'

Ekonomist Murat Sagman ise "Merkez Bankası yükselen enflasyon, artan hayat pahalılığı ve değer kaybeden Türk lirası karşısında iktisadi bir karar almayarak politika faizi 100 baz puan daha indirdi" dedi.

Analist Tuncay Turşucu ise "Piyasa TCMB'nin karar metnini faiz indirimlerinin devamı konusunda ucu açık olarak algıladı. Aralık ayında da faiz indirimi olabilir algısı sürüyor. Dolar bu yüzden karar sonrasında yukarı harekete geçti. Borsa karar sonrası rahatlamış görünüyor. Borsa için olumluyum" değerlendirmesinde bulundu

OVP HEDEFİNİ HATIRLATTI

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar da ilk olarak ironik bir şekilde sadece alkış emojisi paylaştı. Ardından ise "Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan ve 6 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan Orta Vadeli programa göre; 2024 yılı ortalama usd kuru 10,27" hatırlatmasıyla kurdaki yükselişe dikkat çekti.

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