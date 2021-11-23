Dolar geçen hafta 11.32 lirayı görmesinin ardından dün gün boyunca 11-11.25 aralığında bir seyir izledi. Piyasa kapanışının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni tarihi zirve geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine dolar 11.25 liradan 11.47 liranın üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne de 11.42 liradan başladı.