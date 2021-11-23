Altın fiyatları ne kadar 23 Kasım?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu bildirdi.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 23, 2021

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL bugün 13.47 ile yeni tarihi zirvesini gördü.