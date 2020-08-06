Dolar yükseliyor: 1 dolar ne kadar? Döviz kuru

HABERTURK.COM

Dünyada dolar, ana para birimleri karşısında son günlerde zayıflarken TL karşısında dün sert bir yükseliş yaşadı. Dolar dün 6.92 liradan 7.04 liraya yükseldi.

Dolar/TL yeni güne ise 7.05 civarında başladı. Öğleden sonra 7.30 üzerini görerek 7.30884 TL'ye kadar çıktı ve tarihi zirvesini yeniledi. TL'nin gün içi değer kaybı yüzde 3'ü geçti. Bunun yanında Euro da 8.42 liranın hemen altında güne başladı. Daha sonra 8.65 seviyesinin üzerine çıktı.

Sterlin ise TL karşısında yüzde 3.5 yükselerek 9.60 üzerini test etti.

TCMB, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğini bir açıklama yaparken, BDDK kalkınma bankaları dışındaki yurtdışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Bu arada Borsa İstanbul'da da BIST 100 Endeksi günü yüzde 5.26 düşüşle tamamladı.

Piyasalarda ABD-Çin arasındaki gerginlik ile koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri takip edilmeye devam ediyor.