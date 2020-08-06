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HaberlerDövizDolar yükseliyor: 1 dolar ne kadar? Döviz kuru
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Dolarda yükseliş sürüyor

Dün 6.92'den 7.04'e yükselen dolar/TL yeni güne 7.05 civarında başladı. Öğleden sonra dolar/TL kademeli olarak artarken kapanış öncesi görülen 7.30 üzerindeki seviyeyle yeni bir tarihi zirve kaydedildi. Euro ise 8.65 TL'yi geçti. Akşam saatlerinde TCMB ve BDDK'dan ard arda açıklama geldi. TCMB piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı, BDDK kalkınma bankaları dışındaki yurtdışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü yüzde 5.26 düşüşle tamamladı.

dolar
HABERTURK.COM

Dünyada dolar, ana para birimleri karşısında son günlerde zayıflarken TL karşısında dün sert bir yükseliş yaşadı. Dolar dün 6.92 liradan 7.04 liraya yükseldi.

Dolar/TL yeni güne ise 7.05 civarında başladı. Öğleden sonra 7.30 üzerini görerek 7.30884 TL'ye kadar çıktı ve tarihi zirvesini yeniledi. TL'nin gün içi değer kaybı yüzde 3'ü geçti. Bunun yanında Euro da 8.42 liranın hemen altında güne başladı. Daha sonra 8.65 seviyesinin üzerine çıktı.

Sterlin ise TL karşısında yüzde 3.5 yükselerek 9.60 üzerini test etti.

TCMB, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğini bir açıklama yaparken, BDDK kalkınma bankaları dışındaki yurtdışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Bu arada Borsa İstanbul'da da BIST 100 Endeksi günü yüzde 5.26 düşüşle tamamladı.

Piyasalarda ABD-Çin arasındaki gerginlik ile koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri takip edilmeye devam ediyor.

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