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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurdaki yükselişin ardından fiyat gelişmelerinin yakından izlendiği açıklamasını yaptı. Açıklamada 'Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır'' denildi. Hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağı kaydedildi. Dolar/TL bugün 7.2850'yi, Euro ise 8.64'ü gördü.

TCMB'nin açıklaması şöyle:

'HEDEFLİ İLAVE LİKİDİTE İMKÂNLARI KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK'

''Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

'ELDEKİ BÜTÜN ARAÇLAR OYNAKLIĞIN AZALTILMASI DOĞRULTUSUNDA KULLANILACAK'

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.''

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