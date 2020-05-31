Beşiktaş'ın savunmasındaki omurgasına İtalyanlar göz koydu. Tuttomercato'da yer alan haber yorumda, 'İtalyan pazarı için Domagoj Vida fırsatı' başlığı kullanıldı. Haber başlığında, Beşiktaşlı oyuncunun, 'Inter'in not defterinde' olduğu belirtildi.

Dünya Kupası dönüşünde Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'ya satmadığı Vida için, "Birçok kişinin dikkatini çeken düşük maliyetli bir fırsat" ifadesi kullanıldı. Haberde, "Bu sefer evlilik mümkün. Türkiye’deki söylentiler yaz aylarında Vida'nın ayrılabileceğini gösteriyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuya İtalya'dan birçok takım ilgi gösterecektir. Inter de dahil" değerlendirmesi yapıldı.