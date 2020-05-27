Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ta yeni sezonun planlamasına dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; gelecek sezon maaş bütçesinde büyük bir azalmaya gitmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda, 3.5 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Domagoj Vida'ya ayrılık yolu gözüktü. Hırvat stoperin teklif gelmesi halinde satılmasına onay veren Beşiktaş yönetimi böylece hem yüksek maliyetten kurtulmayı hem de bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

TEKLİF GELMEZSE FESİH GÜNDEMDE

Vida'ya teklif gelmemesi halinde masadaki diğer ihtimal ise zorunlu fesih. Tecrübeli stoperin takımda kalması için maaşında büyük bir indirim yapması gerekirken bunun gerçekleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor. Böyle bir durumda son çare olarak Vida ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması gündeme gelebilir.

BONSERVİSSİZ GELMİŞTİ

Beşiktaş'a 2018-2018 sezonunun başında gelen Vida, Dinamo Kiev'le sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden takıma katılmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan 31 yaşındaki futbolcu, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti. Vida, geldiği günden bu yana teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Srgen Yalçın'ın değişmezi oldu.