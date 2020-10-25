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Domates ve kiraz-vişne ihracatta ilk sırada

Kiraz-vişne, yılın 9 ayında 224 milyon dolar döviz girdisiyle Türkiye'den en çok dış satım yapılan meyve grubu, domates de 226 milyon dolarlık getirisiyle en çok ihraç edilen sebze oldu

Domates ve kiraz-vişne ihracatta ilk sırada
AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 354 milyon dolar olan yaş meyve ve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 690 milyon 750 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde 835 milyon 539 bin dolarlık meyve, 469 milyon 166 bin dolarlık sebze, 373 milyon 863 bin dolarlık narenciye ve 12 milyon 182 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Meyve ihracatında 224 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kiraz-vişne grubu ilk sırada yer aldı.

Sebze ihracatının da 226 milyon dolarını domates oluşturdu.

Türkiye'nin 9 ayda en çok kiraz-vişne sattığı Almanya'ya 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde domateste 51 milyon dolarlık ihracatla Rusya ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, ocak-eylül dönemi yaş meyve ve sebze ihracatında bir önceki döneme göre önemli oranda artış sağlandığını söyledi.

Ürün bazında, kiraz-vişne ve domates ihracatlarının sektördeki payına değinen Sin, şunları kaydetti:

"Türk yaş meyve sebzesi dünyanın her ülkesinde ilgi görmeye başladı. Yılın ilk 9 ayında en fazla sattığımız yaş meyve kiraz-vişne, sebze ise domates oldu. Bu ürünlerdeki ihracat artışı da sektör temsilcilerimizi memnun etti. Son dönemlerde ihracatta iyi gelişmeler yaşanıyor ve bunun yıllar geçtikçe artmasını bekliyoruz. Dünya standartlarına uygun domates üretiyoruz. Domateste ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Artık 10 çeşit domates ihraç edebilecek düzeye geldik. Domatesi dünyanın her ülkesine ihraç edebiliyoruz. Üreticimiz ve ihracatçımız dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek donanıma sahip."

Türkiye'nin 9 ayda en fazla ihraç ettiği 5 yaş meyve şöyle:

ÜrünOcak-eylül (Dolar)Pay (Yüzde)
Kiraz-vişne223.979.59027
Şeftali152.054.58318
Üzüm84.218.24510
Elma77.006.2329
Nar57.891.7357

9 ayda en fazla ihraç edilen 5 yaş sebze şöyle:

ÜrünOcak-eylül (Dolar)Pay (Yüzde)
Domates226.179.22748
Biber117.069.26525
Kabak33.916.7307
Hıyar-Kornişon30.065.1776
Soğan-şalot15.996.5583
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