Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Don Kişot Müzikali için geri sayım başladı!

        Don Kişot Müzikali için geri sayım başladı!

        Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un ilk kez aynı sahneyi paylaşacakları Don Quixote (Don Kişot) müzikalinin biletleri satışa sunuldu. Afişi ile de ilgi çeken Don Quixote (Don Kişot) oyunu 30 Eylül'de seyirci ile buluşacak. Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan müzikal; usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç yönetiminde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 13:58 Güncelleme: 05.08.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Don Kişot Müzikali için geri sayım başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlk kez 1965 yılında sahneyle buluşan Don Quixote müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı.

        Broadway'de toplam 2.328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek "En İyi Müzikal" başta olmak üzere beş dalda Tony Ödülü kazandı.

        Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot'un hayal gücü ve cesaretiyle beslenen bu klasik yapım, tiyatro tarihinde iz bırakan başlıca eserler arasında yer alıyor.

        Miguel de Cervantes'in bu ölümsüz eseri, bu kez usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleriyle sahnede hayat bulacak.30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon olarak yeniden doğuyor.

        REKLAM

        Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlik ve yıllara yayılan deneyimiyle sahnede büyüleyici bir performans sergileyecek. Zuhal Olcay, tiyatro, sinema ve müzik dünyasındaki zengin deneyimini Aldonza karakteriyle buluşturarak güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi yaratacak. Cengiz Bozkurt ise sahnedeki mizahi derinliği ve güçlü oyunculuğuyla Sancho Panza'ya hayat vererek, izleyicilerle özel bir bağ kuracak.

        Don Quixote'nin yalnız ve onurlu yürüyüşü; sadık yoldaşı Sancho Panza'nın gerçekçi mizahı; hayali bir aşkın ulaşılmazlığı... Hepsi, etkileyici müzikler eşliğinde destansı bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

        Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta.

        Don Quixote Müzikali Program

        30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium

        19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM

        Don Quixote Müzikali Künye

        Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment

        Yazan: Dale Wasserman

        Müzik: Mitch Leigh

        Şarkı Sözleri: Joe Darion

        Çeviren: Güngör Dilmen

        Yöneten: Işıl Kasapoğlu

        REKLAM

        Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç

        Dekor Tasarım: Hakan Dündar

        Kostüm Tasarım: İnci Kangal

        Işık Tasarım: Cem Yılmazer

        Koreograf: Canberk Yıldız

        Dramaturg: Zeynep Avcı

        Yardımcı Yönetmen: Volkan Sarıöz

        Yaratıcı Ajans: Happy People Project

        Fotoğraf: Levent Özdemir

        Yardımcı Koreograf: Ece Nur Ateş

        Korrepetitör: Ozan Zencir - Gökhan Arslan

        Vokal Koçu: Ceren Aydın

        Orkestra Partitür - Parti Düzenleme: Mesruh Savaş

        Saç - Makyaj: Neriman Eröz

        Sahne Amiri: Emir Furkan Çavdar

        Reji Asistanı: Elif Özdemir

        Kostüm Asistanları: Berna Uygunoğlu – Şule Toprak

        Asistanlar: Aslı Çalı - Deniz Cömertpay - Doğa Kılınçcı - Hasan Özperçin - Levent

        İçmeli - Ömür Kurşun - Tolgahan Kocaman

        OYUNCULAR:

        Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Orçun Sünear, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz, Pelin Ölüç, Günselin Seda Çetinkaya, Irmak Doğan, Buğra Uğur, Uğur Etiler, Erdem Muallaoğlu, Abdurrahman Kaya, Ada Yarar, Berfin Ayna, Bilge Doğru, Devrim Sarıca, Elif Özdemir, Emre Peynircioğlu, Nazlı Uğurtaş, Zeynep İpek, Aslı Çalı, Deniz Cömertpay, Doğa Kılınçcı, Hasan Özperçin, Levent İçmeli, Ömür Kurşun, Tolgahan Kocaman

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Don Kişot müzikali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor