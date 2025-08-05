Don Kişot Müzikali için geri sayım başladı!

İlk kez 1965 yılında sahneyle buluşan Don Quixote müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı.

Broadway'de toplam 2.328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek "En İyi Müzikal" başta olmak üzere beş dalda Tony Ödülü kazandı.

Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot'un hayal gücü ve cesaretiyle beslenen bu klasik yapım, tiyatro tarihinde iz bırakan başlıca eserler arasında yer alıyor.

Miguel de Cervantes'in bu ölümsüz eseri, bu kez usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleriyle sahnede hayat bulacak.30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon olarak yeniden doğuyor.

Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlik ve yıllara yayılan deneyimiyle sahnede büyüleyici bir performans sergileyecek. Zuhal Olcay, tiyatro, sinema ve müzik dünyasındaki zengin deneyimini Aldonza karakteriyle buluşturarak güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi yaratacak. Cengiz Bozkurt ise sahnedeki mizahi derinliği ve güçlü oyunculuğuyla Sancho Panza'ya hayat vererek, izleyicilerle özel bir bağ kuracak.

Don Quixote'nin yalnız ve onurlu yürüyüşü; sadık yoldaşı Sancho Panza'nın gerçekçi mizahı; hayali bir aşkın ulaşılmazlığı... Hepsi, etkileyici müzikler eşliğinde destansı bir tiyatro deneyimine dönüşüyor. Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta. Don Quixote Müzikali Program 30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM 13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM 24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium 19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM Don Quixote Müzikali Künye Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment Yazan: Dale Wasserman Müzik: Mitch Leigh Şarkı Sözleri: Joe Darion Çeviren: Güngör Dilmen Yöneten: Işıl Kasapoğlu Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç Dekor Tasarım: Hakan Dündar Kostüm Tasarım: İnci Kangal Işık Tasarım: Cem Yılmazer Koreograf: Canberk Yıldız