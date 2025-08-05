Don Kişot Müzikali için geri sayım başladı!
Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un ilk kez aynı sahneyi paylaşacakları Don Quixote (Don Kişot) müzikalinin biletleri satışa sunuldu. Afişi ile de ilgi çeken Don Quixote (Don Kişot) oyunu 30 Eylül'de seyirci ile buluşacak. Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan müzikal; usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç yönetiminde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenecek
İlk kez 1965 yılında sahneyle buluşan Don Quixote müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı.
Broadway'de toplam 2.328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek "En İyi Müzikal" başta olmak üzere beş dalda Tony Ödülü kazandı.
Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot'un hayal gücü ve cesaretiyle beslenen bu klasik yapım, tiyatro tarihinde iz bırakan başlıca eserler arasında yer alıyor.
Miguel de Cervantes'in bu ölümsüz eseri, bu kez usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleriyle sahnede hayat bulacak.30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon olarak yeniden doğuyor.
Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlik ve yıllara yayılan deneyimiyle sahnede büyüleyici bir performans sergileyecek. Zuhal Olcay, tiyatro, sinema ve müzik dünyasındaki zengin deneyimini Aldonza karakteriyle buluşturarak güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi yaratacak. Cengiz Bozkurt ise sahnedeki mizahi derinliği ve güçlü oyunculuğuyla Sancho Panza'ya hayat vererek, izleyicilerle özel bir bağ kuracak.
Don Quixote'nin yalnız ve onurlu yürüyüşü; sadık yoldaşı Sancho Panza'nın gerçekçi mizahı; hayali bir aşkın ulaşılmazlığı... Hepsi, etkileyici müzikler eşliğinde destansı bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.
Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta.
Don Quixote Müzikali Program
30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM
13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM
24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium
19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM
Don Quixote Müzikali Künye
Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment
Yazan: Dale Wasserman
Müzik: Mitch Leigh
Şarkı Sözleri: Joe Darion
Çeviren: Güngör Dilmen
Yöneten: Işıl Kasapoğlu
Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç
Dekor Tasarım: Hakan Dündar
Kostüm Tasarım: İnci Kangal
Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Koreograf: Canberk Yıldız
Dramaturg: Zeynep Avcı
Yardımcı Yönetmen: Volkan Sarıöz
Yaratıcı Ajans: Happy People Project
Fotoğraf: Levent Özdemir
Yardımcı Koreograf: Ece Nur Ateş
Korrepetitör: Ozan Zencir - Gökhan Arslan
Vokal Koçu: Ceren Aydın
Orkestra Partitür - Parti Düzenleme: Mesruh Savaş
Saç - Makyaj: Neriman Eröz
Sahne Amiri: Emir Furkan Çavdar
Reji Asistanı: Elif Özdemir
Kostüm Asistanları: Berna Uygunoğlu – Şule Toprak
Asistanlar: Aslı Çalı - Deniz Cömertpay - Doğa Kılınçcı - Hasan Özperçin - Levent
İçmeli - Ömür Kurşun - Tolgahan Kocaman
OYUNCULAR:
Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Orçun Sünear, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz, Pelin Ölüç, Günselin Seda Çetinkaya, Irmak Doğan, Buğra Uğur, Uğur Etiler, Erdem Muallaoğlu, Abdurrahman Kaya, Ada Yarar, Berfin Ayna, Bilge Doğru, Devrim Sarıca, Elif Özdemir, Emre Peynircioğlu, Nazlı Uğurtaş, Zeynep İpek, Aslı Çalı, Deniz Cömertpay, Doğa Kılınçcı, Hasan Özperçin, Levent İçmeli, Ömür Kurşun, Tolgahan Kocaman