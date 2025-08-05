DEKAMER'in TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ay içinde Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre yol katetti.

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen Tuba'nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

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Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle 3 ay sinyal alınamayan caretta carettanın bu yıl mayıs ayında yeniden İztuzu'na dönmesi sevinç yarattı.

Tuba, uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

YUVALAMA İÇİN YENİDEN GELEN TUBA'YA İKİNCİ CİHAZ TAKILACAK

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Tuba'nın Malta kıyılarından Türkiye'ye yönelerek yuva yapmak için yine İztuzu'na geldiğini söyledi.

Kaplumbağanın 2019'da kabuk kırığı yaralanması nedeniyle merkeze getirildiğini hatırlatan Kaska, "Tedavisinin ardından mavi sulara salınan 'Tuba', 4 yıl boyunca bize sinyal gönderdi. Normalde bütün kaplumbağaları 1 yıl takip edebiliyorduk ama 'Tuba' bize 4 yıl sinyal göndermeye devam etti. 'Tuba'nın diğer kampumbağalara göre geri dönüşü belki de kabuk kırığından dolayı biraz uzadı" diye konuştu. REKLAM Kaska, bir kaplumbağanın 4 yıl boyunca dakika dakika nerelerde dolaştığı bilgisinin şu an dünyada başka hiçbir yerde bulunmadığını vurguladı. Kaplumbağanın 2019'un büyük bir bölümünü yuvalama dönemi olarak geçirdiğine işaret eden Kaska, 2025'in de Tuba için yuvalama yılı olduğunu dile getirdi. "Tuba"yı yeni bir takip cihazı takarak yeniden denize bırakacaklarını belirten Kaska, "Önümüzdeki 2-3 yıl daha 'Tuba'yı izleyebilir miyiz, bunu göreceğiz. Arka ayağı olmayan bir kaplumbağaya da takip cihazı takarak onu da takip edeceğiz. Üçüncü kaplumbağamıza da yerli üretim bir cihaz takarak izleyeceğiz. Tabii ki bu süreçte tedavisi tamamlanan diğer kaplumbağaları da göndereceğiz" dedi.