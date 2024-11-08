Donald Trump'ın başkanlığı Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'deki hayatını riske sokabilir

ABD'deki düşünce kuruluşu Miras Vakfı, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinin reddedilmesinin ardından, bunun "çok büyük kamu yararına" olduğunu iddia etmesi üzerine İç Güvenlik Bakanlığı'na karşı dava açmıştı.

Eylül ayında bir mahkeme yargıcı yine de Prens Harry'nin ABD vize başvurusunun gizli kalmasına karar vermişti. Yargıç, "halkın Harry'nin göçmenlik kayıtlarının açıklanması konusunda güçlü bir çıkarı olmadığına" hükmetmişti.