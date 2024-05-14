Donald Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi: "Bu seçim kampanyası için bir felaket"
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesi kapsamında devam eden davada Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de ifade verdi. Cohen'in ifadesinin önemli rol oynayacağı düşünülürken, Cohen bazı iddiaların önüne geçmek için ödemeler yaptığını doğruladı. Cohen ayrıca o dönem Trump'ın hakkında çıkan haberlere ilişkin, "Bu seçim kampanyası için bir felaket." ifadelerini kullandığını söyledi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında ifade veren Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptığını doğruladı.
Cohen, Trump'ın kendisine "Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bir önemi kalmayacak" dediğini söyledi.
Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava kapsamında Cohen'in ifadeleri de önemli görülüyordu.
Dün ifade veren Cohen, Manhattan'daki mahkeme salonuna Trump'ın başkanlık yarışında kendisine birçok kez özel hayatıyla ilgili haberlerin medyadan uzak tutması için görev verdiğini söyleyerek Trump'ı doğrudan suçladı.
Cohen, Trump'ın kendisine "Hazırlıklı ol, bir sürü kadın ortaya çıkacak" dediğini ifade etti.
Trump'ın Daniels'ın ilişki iddiası hakkındaki haberlere çok kızdığını ve seçim kampanyası konusunda paniğe kapıldığını anlatan Cohen, Trump'ın "Bu seçim kampanyası için bir felaket. Kadınlar benden nefret edecek" dediğini ifade etti.
Cohen mahkemede şunları söyledi:
"Yaptığım şey Bay Trump'ın talimatıyla ve onun yararınaydı. Her şey için Bay Trump'ın imzasını gerektiriyordu."
Trump'ın eşi Melania Trump'ı düşünmediğini belirten Cohen,"Melania'yı düşünmüyordu. Bu tamamen seçim kampanyası ile ilgiliydi" dedi.
Cohen, Trump'ın kendisine, "Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü başkan olmuş olacağım. Kaybedersem de umurumda olmayacak" dediğini aktardı.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.