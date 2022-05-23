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Dondurmadaki 'kristal' tehlike

Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında bulunan dondurmayla ilgili olarak önemli bir uyarı geldi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, içinde küçük buz parçacıkları ve kristalleşme oluşan dondurmanın, gıda zehirlenmesine yol açabileceği için kesinlikle yenilmemesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip, yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş, kusma, halsizlik belirtileri görülebilir" dedi

Dondurmadaki 'kristal' tehlike
Dondurmadaki 'kristal' tehlike
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DHA

Dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu belirten Ali Manavoğlu, "Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle sevilerek tüketilen dondurmanın sütten imal edilmesi nedeniyle her süt ürünü gibi bozulmaya, mikroorganizma üremesine elverişli gıda maddesi. Hijyenik ortamda muhafaza edilmeyen dondurma, gıda zehirlenmesine neden olabilir" diye konuştu.

Dondurmayı külaha servis yapmak için kullanılan kaşıkların iş bittiğinde satış elemanı tarafından bir bardak su içine konmasının önemli yanlışlardan biri olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, su içinde oluşan mikroorganizmaların kaşıkla dondurmaya bulaştığını ifade etti. Manavoğlu, servis kaşıklarının sık sık yıkanıp, temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

KRİSTALLEŞME, ERİYİP YENİDEN DONDUĞUNUN KANITI

Dondurmanın bozulmaya karşı hassas gıda maddesi olması nedeniyle üretildikten sonra satışa sunuluncaya kadar mutlaka derin dondurucularda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti: "Sütten üretilen dondurma uygun sıcaklıkta muhafaza edilmezse salmonella, listeria monocytogenes, enterobacteriaceae bakterileri oluşabilir. Dondurma sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmeli. Dondurmayı kaşık ile alırken, donmuş olmasına dikkat edilmeli. Tattığınızda kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş kusma, halsizlik belirtileri görülebilir."

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE RASTLANIRSA FİRMAYA BİLGİ VERİLMELİ

Yeterli soğutma sistemi olmayan, güneş ışığı ve toza maruz kalan ortamlarda satışa sunulan dondurmaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Manavoğlu, ambalajlı satılan dondurmanın etiket üzerinde yer alan, üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmesi, ambalajı yırtılmış, tadı, kokusu değişmiş dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Renkli görünümü, meyveli aromasıyla severek tüketilen ambalajlı ürünlerin etiketine bakıldığında çoğunun bitkisel yağlı sütlü buz olduğunu anlatan Manavoğlu, "Ambalajlı ürünleri tüketirken bozulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yaz aylarında güneşte bekletilen dondurma dolabında gündüz sıcaklığında bir miktar erimiş, sonrasında tekrar donmuş ürünlere rastlanabilir. Ambalajında görsel bozukluk varsa ürünün bozulmasını anlayabilirsiniz. Tüketici dondurma ambalajını atmadan ilgili firmaya bilgi vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

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