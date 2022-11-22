Döner bıçağıyla yaralayan göçmenin cezası belli oldu!

İstanbul'da, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Fatih Yedikule'de, iddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.
DÖNER BIÇAĞIYLA BİLEĞİNİ KESTİ
DHA'da yer alan habere göre sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Savcılık, tutuklanmasının ardından Omranıfar hakkındaki soruşturmayı iki gün içinde tamamladı.
"YOL VERİR MİSİN" DİYE RİCA ETMİŞ
İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi.
"BURADAN TIR GEÇER" DEDİ
Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.
HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇTI
İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.
SINIR DIŞI EDİLMESİ DE TALEP EDİLMİŞTİ
İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.
YORUMLAR