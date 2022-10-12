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Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte döner bıçağıyla saldıran İranlı için 9 yıl istendi! - Öne çıkan haberler
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Trafikte döner bıçağıyla saldıran İranlı için 9 yıl istendi!

İstanbul'da, üç gün önce yol kenarında hurda arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsüne döner bıçağıyla saldırdıktan sonra tutuklanan kağıt toplayıcısı için iddianame düzenlendi. İranlı kağıt toplayıcısı 42 yaşındaki Ferhad Omranıfar hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapsini talep etti. İddianamede, şüpheli kağıt toplayıcısının mahkum edilmesi halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi

Trafikte döner bıçağıyla saldıran İranlı için 9 yıl istendi! - Öne çıkan haberler
Trafikte döner bıçağıyla saldıran İranlı için 9 yıl istendi!
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DHA

İstanbul Fatih'te olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar (42), çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

YOL İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı.

MAHALLELİ YAKALAYIP DÖVDÜ

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı.

BİLEĞİNDEN CİDDİ BİÇİMDE YARALANDI

Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi. İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

9 YILA KADAR HAPİS VE SINIR DIŞI

İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Şüpheli Omranıfar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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