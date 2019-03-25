İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, tarihinde ilk kez dört kapılı bir 'grand tourer' üretmeye hazırlanıyor. SUV modeli Urus ile bir açılım yapan markanın yeni modelinin 2+2 oturma düzeninde olacağı ifade edildi.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, modelin piyasa çıkışının markanın satış performansına bağlı olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, Lamborghini satışlarının 8 bin adedi bulması ile birlikte dört kapılı yeni modelin satışa sunulması planlanıyor.
SATIŞLARI YÜZDE 51 ARTTI
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Domenicali, "Eğer satışlarımızı istediğimiz noktaya taşıyarak stabilitesini sağlayabilirsek, dördüncü bir modeli piyasa sürebiliriz. Fakat, şuan için yeni bir model yatırımı yapacak kadar güçlü değiliz" dedi.
2025 yılına kadar bu hedefi tutturmaya çalışacağı öğrenilen İtalyan üreticinin satışları geçen yıl yüzde 51 oranında yükseldi ve 5 bin 750 adet seviyesine çıktı. Satışların bin 751 adetini ise Urus oluşturdu.
Domenicali'nin ifadesine göre, dört kapılı bir 'grand tourer'in markanın satışlarını 10 bin adetlere taşıması ihtimaller dahilinde bulunuyor. İtalyan marka geçen yıl Türkiye'de 3 otomobil satmıştı.
2008 YILINDAKİ KONSEPTE BENZEYECEK
2+2 oturma düzenine sahip bir otomobil üretmek Lamborghini için yeni değil. 1960'larda 400GT ve Islero modelleri ile bir deneme yapan marka, 1970'li yıllarda ise Jarama ve Urraco ile söz denemelerini devam ettirdi.
İtalyan markanın geçmiş yıllarda LM002 isimli bir SUV modeli de kısa bir süre için satışa çıkmıştı. Lamborghini'nin bu alanda ne kadar ciddi olduğunu gösteren modeli ise 2008 yılında sergilediği Estoque konsepti oldu. Yeni üretilecek modelde söz konusu konseptin tasarımına sadık kalınacağı edinilen bilgiler arasında.
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