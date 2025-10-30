Doruk Aslan’dan “Aşk’a Bahanem”
Doruk Aslan, "Aşk'a Bahanem" adlı ilk teklisini dinleyiciyle buluşturdu
“Aşk’a Bahanem” adlı ilk teklisiyle dinleyiciyle buluşan Doruk Aslan, duygusal yorumu ve sahne enerjisiyle şimdiden büyük beğeni topladı.
Şarkının sözleri Murat Sağır, bestesi Hakan Demirtaş, aranjesi ise Murat Sağır ve Oğuz Tarhanlı imzası taşıyor.
Klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Kemal Başbuğ bulunuyor. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde çekilen klip, şarkının duygusal temasını güçlü görsellerle tamamlıyor.
Genç şarkıcı, arabesk müziğin unutulmaz duygularını modern tınılarla harmanlayarak, “Her insan içinde bir arabesk taşır” mottosuyla müzikseverlerin kalbine dokunmayı hedefliyor.
İlk konserini İstanbul’da vermeye hazırlanan Doruk Aslan, ardından Türkiye turnesine çıkarak arabesk ruhunu yeni nesillere taşımaya hazırlanıyor.