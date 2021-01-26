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Dövizle askerlik bedeline kur ayarı

Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacak. TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle askeri personelin özlük haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Dövizle askerlik bedeline kur ayarı - haberler

Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez bankasınca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor. AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

Yasa teklifinde askeri personele yönelik yapılan düzenlemeler ise şöyle:

UZMAN ERBAŞLARIN YAŞ HADDİ 55: En fazla 52 yaşına kadar çalıştırılan uzman erbaşların tecrübelerinden daha uzun süreli yararlanmak amacıyla emeklilik yaş haddi 55 olarak değiştirilecek. Seferin gereği olarak ihtiyaç duyulması ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde, en gençlerinden başlanarak 60 yaşına kadar da orduya alınabilecekler.

Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın ilgili kuvvet komutanı kararıyla 60 yaşına kadar birer yıl uzatılabilecek.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN EMEKLİ UZMAN ERBAŞLARA İNTİBAK DÜZENLEMESİ: Yaş sınırı nedeniyle ordudan ayrılan uzman erbaşlardan isteyenler Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde emekli oluncaya kadar istihdam edilebiliyorlar. Ancak, devlet memuru olarak istihdam edilip emekli olanlar, uzman erbaşlara verilen aylık 100 TL’lik tazminattan yararlanamıyorlardı. Yapılan düzenleme ile sonradan devlet memurluğuna geçerek buradan emekli olan uzman erbaşların bu mağduriyeti giderilecek.

Sonradan devlet memurluğuna geçen uzman erbaşların ek gösterge konusundaki mağduriyetlerine de son veriliyor. Emekli aylıklarında 100 TL ile 605 TL arasında kayba yol açan mağduriyet giderilecek. Sonradan devlet memurluğuna geçenler, uzman erbaşlara sağlanan aylık artışı, ek gösterge, eğitim ve öğretim veya sicil yoluyla derece ve kademe intibakından yararlanabilecekler. Bu durumda olan uzman erbaş sayısının 2900 kişi olduğu belirtildi.

Hak sahibi kişilerin kanunun yayımlanacağı tarihten itibaren 90 gün içinde başvurmaları halinde intibakları yapılacak. Lise ve dengi okul mezunu olup aylıkları yeniden hesaplanacak olanlardan, devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak. Emekli aylıklarından 12 eşit taksitte kesilecek.

SAĞLIK ASTSUBAYLARININ EK ÖDEME SORUNU ÇÖZÜLÜYOR: Sağlık astsubaylarına sağlık hizmeti tazminatı olarak 2020’nin ikinci yarısında 733.69 TL ödeniyor. 375 Sayılı KHK uyarınca astsubaylara yapılan ek ödeme ise 983,14 TL ile 997,82 TL arasında değişiyor. Sağlık hizmeti astsubayları, diğer astsubaylara yapılan ek ödemeden yararlanamıyorlar. Ek fayda sağlamak yerine sağlık astsubaylarını cezalandırıcı nitelikteki bu mağduriyeti giderilecek, diğer astsubaylara ödenen ek ödemeden yararlanacaklar.

SAĞLIKÇI YEDEK SUBAYLAR SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNE VERİLEBİLECEK: Hekim, eczacı, sağlık idarecisi, fizyoterapist gibi sağlık sınıfı yedek subaylar Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde bakanlığa veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi veya terörle mücadele esnasında yaralananlara hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevlendirilebilecekler.

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇEN DENİZCİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK: 2007 yılından önce astsubaylıktan subaylığa geçişte, okul ve kursta geçen süreler teğmenlik bekleme sürelerine ekleniyordu. Bekleme başlangıç tarihi olarak da kurs başlangıç yılının 30 Ağustos tarihi esas alınıyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılanların teğmenliğe nasıpları mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları ileriye götürülmek zorunda kalıyordu. Bu da deniz piyade ve deniz istihkam personeline göre bir yıl kıdemsiz olmalarına neden oluyordu. Geçici bir düzenlemeyle 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan teğmenliğe geçenlerin nasıpları , sınavı kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülecek. Ancak bu kişilere geriye dönük maaş farkı ödenmeyecek. Bunlardan emekli olanlar da sağlanan yeni haktan yararlanacak ve emekli aylıklarına yansıtılacak.

UZMAN KOMANDOLARIN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLECEK: Komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların uygun kadro görev yerlerine atanacaklar. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içinde tamamlanacak. Bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilecekler.

DEVRE KAYBEDEN ASKERİ ÖĞRENCİYE GSS KOLAYLIĞI: Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası bildirimleri Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yapılacak. Böylece devre kaybeden öğrenciler para ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

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