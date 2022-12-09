TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışması Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yaşanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışmasının yeni bölümünde kimin elendiği, kolyeyi kimin kazandığı ve puan durumunun nasıl olduğuna dair tüm bilgileri derledik...