DP Genel Başkanı Uysal, Doğu Türkistan'ın da Türk milletinin önemli bir davası olduğunu belirtti

AA

Uysal, geçen yıl vefat eden partisinin eski il başkanı Aşkın Çelik'i anma törenine katılmak üzere geldiği Denizli'de Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi.

Küresel bir salgına dönüşen Kovid-19'la beraber esnaf ve dar gelirli kesimin olumsuz etkilendiği bir dönemin geçirildiğini, vatandaşa karşılıksız destek sağlanması gerektiğini savunan Uysal, "Kısıtlamalar kalktığında nasıl fatura ve tabloyla karşı karşıya kalacağımızı bizler de merak ediyoruz. Bütün bu meselelerin temelinde maalesef Türkiye'nin işlemeyen demokratik modeli var." dedi.

Bir erken seçim beklemediğini dile getiren Uysal, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"İnsanlığın ruhunu karartacak zulümlerin icat edildiği Doğu Türkistan'da yaşananlara Türkiye hiçbir şekilde sessiz kalamaz. Bizim nasıl Azerbaycan, Kıbrıs davamız varsa Doğu Türkistan da Türk milletinin önemli bir davasıdır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hem Türkiye'de hem uluslararası alanda seslerini duyurma noktasında DP olarak her vesileyle yanlarındayız. Türk milletinin mensubu olan hiç kimse bu zulüm ortadayken Çin devletinin taraftarı olamaz. Ama özellikle Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'in böyle bir rolü var. Onları da kınıyorum."