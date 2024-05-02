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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens: Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens: Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:58
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        "Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum"
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        Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu

        "KALIP KALMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

        Yılın erkek sporcusu ödülünü Barış Alper Yılmaz'la paylaşan Mertens, "Kazandığımı biliyorum ama Barış'ın bu ödülünü almasını da çok istedim. Burada olmak çok keyifli. Çok mutluyuz. 1 sene için gelmiştim ama 2. senemi de tamamladım. Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Ancak, bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada evimde gibi hissettirdiniz." dedi.

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