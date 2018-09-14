Drogheda United - Longford Town maçı öncesi rakamlar

Drogheda United ve Longford Town, 14 Eylül 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 43 puanlı Drogheda United 5. sırada bulunuyor, Longford Town 44 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Drogheda United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Longford Town, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 266 kodlu maçı oynayanlar; Drogheda United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Longford Town galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Drogheda United son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 0-3 yenildi.

Longford Town, Cabinteely karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Drogheda United, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 13 gol yedi.

Longford Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Longford Town, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ