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HaberlerDünyaSON DAKİKA: DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Aşılar koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yetersiz
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Aşılar koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yetersiz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, aşıların henüz Avrupa’da koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yetersiz olduğunu belirterek, "Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir." dedi.

SON DAKİKA: DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Aşılar koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yetersiz
İHA

Koronavirüs salgının Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Avrupa’da Covid-19 salgınındaki son durumu hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin iki haftadır azalmasına rağmen rakamların çok yüksek olduğunu vurgulayan Kluge, "2 gün önce, Avrupa Bölgesi'ndeki 40 ülke, 24 saat içinde 3 bin 610 ölüm bildirdi. Şu anda, aşı umudu ile yanlış bir güvenlik hissi arasında ince bir çizgi var" dedi.

"AŞILAR YETERLİ DEĞİL"

Aşıların tek başına pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmadığını vurgulayan Kluge, "Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir. Aşılar çok önemli, ancak şu an itibariyle pandemiyi kontrol altına almak için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ

Kluge, Avrupa Bölgesi'nde aşılanan 37 ülkeden 29'undan alınan bilgilere göre, 7,8 milyon kişinin aşılanmasının serisini tamamladığını açıkladı. Kluge, “Bu, 29 ülkenin nüfusunun yalnızca yüzde 1,5'ine denk geliyor.

Verilen aşı dozlarının sayısı da bölgede bildirilen vaka sayısını geçti. 36 milyon bildirilen vakaya karşılık 41 milyon doz uygulandı" dedi.

"ADİL ERİŞİM AHLAKİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler arasındaki ayrımın her zamankinden daha net olduğunu ifade eden Kluge, "Virüs ne kadar uzun süre kalırsa, tehlikeli mutasyon riski o kadar artar. Adil erişim ahlaki bir zorunluluktur ve pandeminin sadece bazıları değil hepimizin üzerindeki etkisini hafifleten bir zorunluluktur" dedi.

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