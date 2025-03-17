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        Haberler Sağlık DSÖ: Avrupa Bölgesi'nde 2024'te 27 yıl sonra en yüksek kızamık vakaları görüldü | Sağlık Haberleri

        DSÖ: Avrupa Bölgesi'nde 2024'te 27 yıl sonra en yüksek kızamık vakaları görüldü

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Orta Asya'yı kapsayan "Avrupa Bölgesi'nde" geçen sene 1997'den bu yana en yüksek kızamık vakalarının bildirildiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:13
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        DSÖ: Avrupa Bölgesi'nde 2024'te 27 yıl sonra en yüksek kızamık vakaları görüldü
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        DSÖ ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

        Avrupa Bölgesi'nde 2024 için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği raporda, "Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997'den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı" denildi.

        Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

        Raporda, "(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi" bilgisi paylaşıldı.

        Avrupa Bölgesi'nin, 2024'te küresel olarak tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu da kaydedildi.

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, şu ifadeleri kullandı: "Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı."

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