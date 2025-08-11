Kayserispor forması giyen forvet oyuncusu Duckens Nazon, İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile anlaştı. Kayserispor&rsquo;da ge&ccedil;irdiği 1,5 yılda 46 ma&ccedil;ta forma giyen Nazon 10 gol atarken, 5 de asist yaptı. Kayserispor&rsquo;dan yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, &ldquo;Profesyonel futbolcumuz DuckensNazon&rsquo;un transferi konusunda Esteghlal FC kul&uuml;b&uuml; ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler i&ccedil;in teşekk&uuml;r ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey i&ccedil;in teşekk&uuml;rler&rdquo; ifadelerine yer verildi.