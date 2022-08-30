Dugina suikastının şüphelisi öldürüldü mü? 0:00 / 0:00

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Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

RUSYA FAİLİ TESPİT ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı" ifadelerine yer vermişti. Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? Geçtiğimiz günlerde ise Avusturya'nın haber sitesi Express, Telegram'da dolaşan bir mesaja atıfta bulunarak Vovk'un ölü bulunduğunu bildirdi. Haberde Vovk'un kiralık bir dairede muhtemelen saklanırken öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

AVUSTURYA'DAN İDDİALARA YANIT Avusturya İçişleri Bakanlığı, Rus gazeteci Darya Dugina'nın katil zanlısı olarak açıklanan Ukrayna uyruklu Natalia Vovk'un öldürüldüğü iddiasıyla ilgili haberlere yanıt verdi. Bir bakanlık sözcüsü Pazar günü TASS'a verdiği demeçte, "Böyle bir vaka hakkında hiçbir şey bilmediğimizi söyleyebiliriz. Bu nedenle bu bilgiyi doğrulayamıyoruz, doğruluğunu teyit edemiyoruz” dedi.

DARYA DUGİNA KİM? Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2015'te mezun oldu. Gazeteci olarak da bilinen 30 yaşındaki Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda "siyasi gözlemci" olarak görevini sürdürüyordu. Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.