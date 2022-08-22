Düğün alışverişi ölümle bitti!

Aksaray'da kaza, 17 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Karataş köyü girişinde meydana geldi. Hüzeyfe Sevdi yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ali Aygün (50) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüzeyfe Sevdi ile nişanlısı Kamile Yılmaz, kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ve kamyon şoförü Ali Aygün yaralandı.
3 YARALININ DURUMU AĞIRDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ve Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Durumu ağır olan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Kamile Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yılmaz´ın bugün otopsi işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
DÜĞÜN YAPMAYI PLANLIYORLARDI
Hüzeyfe Sevdi ile kız kardeşi Rümeysa Sevdi´in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın 18 Ağustos günü kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.
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