İlk defa hakim karşısına çıktı

Olay, 3 Aralık 2017 Pazar günü sabah saatlerinde Yıldırım'a bağlı İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta meydana geldi. Metehan Yurtoğlu (23), uzun yıllar birliktelik yaşadığı Güllü Yurtoğlu (22) ile evlendi. Düğün sabahı eşi Güllü Yurtoğlu’nu 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Metehan Yurtoğlu ilk defa hakim karşısına çıktı.
1 YAŞINDA YEĞENİ DE ODADAYDI
İHA'nın haberine göre, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Metehan Yurtoğlu ile Güllü Yurtoğlu’nun yakınları ve avukatları katıldı. Olay günü yaşananları anlatan Yurtoğlu, cinayeti işlediği sırada 1 yaşındaki yeğeninin de odada olduğunu söyleyerek, eşini kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü ileri sürdü. Olay günü ve olaydan önce yaşananları anlatan Yurtoğlu, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Psikolojik problemler yaşadığını ifade eden Yurtoğlu, "Ben son zamanlarda Güllü’den şüpheleniyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Aileme onu istemediğimi söyledim. O zaman uyuşturucu kullanıyordum. Babam bana eğer Güllü ile evlenmezsen seni hastaneye yatırırız dedi. Ben de hastaneye yatmak istemediğim için Güllü ile evlendim. Ama öncesinde Güllü beni bırakıp gitsin diye onu ormanlık alana bağladım. Oradan abim kurtarmış Güllü’yü ve bunu benden saklamışlar. Ben defalarca kendimi asmak istedim, ama her seferinde beni kurtardılar. Düğün günü de Güllü ve arkadaşlarını kuaförden almaya gitmeden önce Kadir diye bir arkadaşımla konuştum. O da bana Güllü’nün birçok erkekle ilişkisi olduğunu, hatta babam ve abimle de ilişkisi olduğunu söyledi. Ben de bunlara inandım, hala inanıyorum. Kuaförden onları almaya gittiğimde Güllü’nün arkadaşları benimle dalga geçti. Sen Güllü’nün nasıl olduğunu ne olduğunu daha öğrenmedin mi diye sordular. Ben daha önce Güllü’yü başka bir köyde başka bir evde görmüştüm. Onu sorunca Güllü bana, ‘Evet gerizekalı, o bendim’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM"
Defalarca intihar etmek istediğini fakat her seferinde kurtarıldığını iddia eden Yurtoğlu, olay günü de eşini değil, kendini öldürmek istediğini ileri sürerek, “Düğünü yaptıktan sonra birlikte kalmadık. Ben başka yerde kaldım. Sabah eve gittim, yeğenim ve ablamın kardeşi Güllü ile aynı odada uyuyordu. Ben kapıyı kilitledim çünkü kendimi öldürecektim ve kimsenin buna engel olmasını istemiyordum. Sonra gidip Güllü’nün başında oturup onu izledim. Sonra uyumadığını fark ettim. O sırada bana neden yaptın bunu diye sordum. O da kalktı tartışmaya başladık. Tartışma büyüdü ve bana ‘Sen adam mısın, 5 kuruş etmezsin’ dedi. Ben de sinirlendim ve mutfaktan bıçağı alıp saldırmaya başladım” dedi.
Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Güllü Yurtoğlu’nun 16 bıçak darbesi aldığı ve henüz bakire olduğu ortaya çıktı. Sanık Metehan Yurtoğlu ise duruşmada daha önce Güllü Yurtoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını, olay esnasında Güllü Yurtoğlu’nu 16 kere bıçaklamadığını ileri sürerek, raporlara itiraz etti.
Yurtoğlu’nun ifadesinin ardından duruşmaya şahit olarak katılan ağabeyi içeri alındı. Ağabeyi lafa başlar başlamaz Metehan Yurtoğlu jandarmanın arasından sıyrılarak ağabeyine saldırdı. Jandarma ekipleri tarafından hemen yakalanan Yurtoğlu duruşma salonundan çıkarıldı.
Şahitler Yurtoğlu’nun aksine ifadeler verdi. Dinlenen herkes, Güllü Yurtoğlu hakkında herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadıklarını, sanığın söz konusu olayları uyuşturucunun etkisinde kalarak uydurduğunu iddia etti. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
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