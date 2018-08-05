Dukla Praha - Bohemians 1905 maçı istatistikleri

Dukla Praha ve Bohemians 1905, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Dukla Praha, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 604 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dukla Praha kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Bohemians 1905 sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Dukla Praha son haftadaki Slavia Prague müsabasında 5-0 yenildi.

Bohemians 1905, Mlada Boleslav karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Dukla Praha, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dukla Praha, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Bohemians 1905 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bohemians 1905, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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