Sanat dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi
Ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına tepki gösterdi
Mahsun Kırmızıgül: Savaşa hayır! Savaşlar, insanın içindeki hem en kötüyü hem en iyiyi ortaya çıkartır. Savaş sadece silah üreten katilleri, ilaç üreten şirketleri zengin eder ve diktatörlerin iktidarda kalmasını sağlar. Peygamberin bile düzeltemediği bu kanlı topraklarda umarım savaşlar son bulur.
Alişan: Yetmedi mi öldürdüğün masumlar? Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete! Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek ne demek? Katilsin İsrail, kahrolsun İsrail...
Sinan Albayrak: Neyi bekliyoruz? İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz? Gazze; yanındayız, Filistin; yanındayız. Bu bizim meselemiz.
Oktay Kaynarca: Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir.
Şahan Gökbakar: Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun.
Bergüzar Korel: Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil, görmüyor musunuz? Bu bir soykırım...
Emre Kınay: İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun.
Ezgi Mola: Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak.
Pınar Deniz: Bakamıyorum. Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?
Engin Altan Düzyatan: Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır!
Pelin Akil: Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter!
Nebahat Çehre: Aklım da, kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?
Melek Baykal: Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir... Filistin; dualarımız seninle...
Bülent İnal: Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu.
Burak Özçivit: Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor.
Cem Uçan: Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun...
AK Parti Grup Başkanvekili yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu: Kadın, çocuk, sivil ayırmaksızın masum insanların bulunduğu bir hastaneyi bombalamak vahşettir, en büyük insanlık suçudur. Bunun adı savaş değil, terörizm ve soykırımdır... İsrail işlediği vahşetle, on yıllardır sürdürdüğü zulümle insanlığın karşındadır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. Dünya artık uyanmalı ve akan kana bir son verilmelidir.
Mustafa Ceceli: Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık...
Sinem Kobal: Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı!
Hadise: Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!
Mustafa Sandal: İsrail, Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?