Cem Uçan: Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun...

17 Şurada Paylaş!









AK Parti Grup Başkanvekili yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu: Kadın, çocuk, sivil ayırmaksızın masum insanların bulunduğu bir hastaneyi bombalamak vahşettir, en büyük insanlık suçudur. Bunun adı savaş değil, terörizm ve soykırımdır... İsrail işlediği vahşetle, on yıllardır sürdürdüğü zulümle insanlığın karşındadır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. Dünya artık uyanmalı ve akan kana bir son verilmelidir.